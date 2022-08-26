В России экспорт смартфонов из КНР приблизился к докризисному уровню

Объем экспорта мобильных телефонов и смартфонов из Китая в Россию составил $312 млн (18,2 млрд руб. по среднему курсу ЦБ).

Таковы итоги июля, говорится в материалах китайской таможни. Данный показатель оказался на 77% больше, чем в предыдущем месяце, но на 29% меньше, чем в июле прошлого года.

В январе и феврале текущего года объем экспорта ($657,6 млн и $424,9 млн соответственно) телефонов и смартфонов из Китая был выше, чем в аналогичные месяцы прошлого года ($437 млн и $370 млн), но уже в марте показатель резко снизился, до $213 млн, а в мае упал до $151,4 млн.

Согласно информации международной статистической базы Comtrade, в 2021 году Китай был крупнейшим поставщиком смартфонов в Россию: объем экспорта оттуда достигал $5,387 млрд. Среди крупнейших поставщиков также значились Гонконг ($2,229 млрд), Объединенные Арабские Эмираты ($676 млн) и Индия ($371 млн).

Однако после начала специальной военной операции России на Украине часть производителей смартфонов, в том числе Samsung и Apple, заявили о приостановке поставок своей продукции на отечественный рынок, сообщает РБК.

Напомним, все смартфоны в России могут быть отключены в рамках "кибервойны", развернутой странами Запада. На это указала председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.