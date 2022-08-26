В России экспорт смартфонов из КНР приблизился к докризисному уровню

26 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Galaxy S20 - Fan Edition (2020) | Фото: Samsung

В России экспорт смартфонов из КНР приблизился к докризисному уровню

Объем экспорта мобильных телефонов и смартфонов из Китая в Россию составил $312 млн (18,2 млрд руб. по среднему курсу ЦБ).

Таковы итоги июля, говорится в материалах китайской таможни. Данный показатель оказался на 77% больше, чем в предыдущем месяце, но на 29% меньше, чем в июле прошлого года.

В январе и феврале текущего года объем экспорта ($657,6 млн и $424,9 млн соответственно) телефонов и смартфонов из Китая был выше, чем в аналогичные месяцы прошлого года ($437 млн и $370 млн), но уже в марте показатель резко снизился, до $213 млн, а в мае упал до $151,4 млн.

Согласно информации международной статистической базы Comtrade, в 2021 году Китай был крупнейшим поставщиком смартфонов в Россию: объем экспорта оттуда достигал $5,387 млрд. Среди крупнейших поставщиков также значились Гонконг ($2,229 млрд), Объединенные Арабские Эмираты ($676 млн) и Индия ($371 млн).

Однако после начала специальной военной операции России на Украине часть производителей смартфонов, в том числе Samsung и Apple, заявили о приостановке поставок своей продукции на отечественный рынок, сообщает РБК.

Напомним, все смартфоны в России могут быть отключены в рамках "кибервойны", развернутой странами Запада. На это указала председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.

Теги: смартфоны, Китай



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети