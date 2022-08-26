Минцифры выступило с инициативой об использовании биометрии на экзаменах в вузах

В России на экзаменах по программам высшего образования внедрить использование биометрических данных для идентификации личности.

Речь идет о дистанционном формате, следует из проекта постановления кабмина РФ, разработанного Минцифры. Отмечается, что в прошлом учебном году процесс проведения испытаний с использованием Единой биометрической системы зарекомендовал себя положительно.

Использование такой технологии на экзаменах в вузе в мае 2021 года разрешило правительство, но с ограничением на один учебный год. Решение о том, принимать ли экзамены удаленно с привлечением сведений Единой биометрической системы принимали учебные заведения, сообщает РБК.

Ранее Минцифры опровергло сообщения о том, что ведомственный проект предполагает сбор биометрических данных россиян без их согласия. Министерство подчеркнуло, что собирать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина: через банк, через мобильное приложение (с 30 сентября) и через МФЦ (в перспективе).