Россияне смогут получать пенсии за рубежом в местных банках

Российские пенсии можно будет получать за рубежом в местных банках.

Об этом сказано в постановлении глава кабмина РФ Михаила Мишустина на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые изменения от 26 апреля 2022 года "Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленных на основании законодательства РФ и международных соглашений РФ, лицам, проживающим за пределами России", - говорится в документе. Отмечается, что постановление действует до 31 декабря 2022 года включительно.

Ранее правительство разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета.