26 Августа 2022
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Экономика В России
Алексей Мордашов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

СМИ: Мордашов ищет способ смягчить санкции против его бизнеса

Российский миллиардер Алексей Мордашов рассматривает варианты реструктуризации собственности на свой бизнес.

Так он хочет смягчить санкции со стороны Запада. Бизнесмен привлек консультантов для обсуждения того, как он может высвободить свои активы и обеспечить владение некоторыми предприятиями, которые оказались затронуты ограничениями, в долгосрочной перспективе. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, один из вариантов предусматривает изменения в структуре собственности "Северстали" и Nordgold. На время действия санкций миллиардер передаст 50% своих долей в траст под доверительным управлением, 50% — в фонд, который будет направлять прибыль на неназванные проекты, способствующие реализации целей ООН.

Такая структура позволит предприятиям Мордашова работать без ограничений, сам он не будет получать прибыли от бизнеса, пока действуют санкции, но будет иметь возможность вернуть контроль над активами, как только они будут сняты.

Советники-посредники сейчас консультируют команду бизнесмена по различным сценариям для представления властям США.

Мордашов после начала спецоперации на Украине  попал под персональные санкции со стороны Соединенных Штатов, Евросоюза и Великобритании. Вашингтон также ввел санкции против "Северстали" и золотодобытчика Nord Gold. Происходящее на Украине бизнесмен назвал "трагедий двух братских народов".

Богатейшие миллиардеры России потеряли с начала года почти $36 млрд на всех. Самые большие лишения понес совладелец "Северстали" Алексей Мордашов – он не досчитался $5,95 млрд, его состояние теперь составляет "всего" $22,9 млрд/

Теги: Мордашов, миллиардеры, Северсталь



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