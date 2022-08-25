26 Августа 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
ZOV (2022) | Фото: t.me/mod_russia

Депутат Федоров призвал убрать из инфопространства тех, кто дискредитирует российских добровольцев

Журналисты, которые очерняют добровольцев РФ в Донбассе, не должны находиться в медиапространстве России. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее в издании «Фонтанка» вышла статья журналистки Ксении Клочковой о заключенном, который стал добровольцем и отправился в Донбасс. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на материал и упрекнул СМИ в предательстве, а его журналистов — в дискредитации защитников Родины.

«К сожалению, различных моральных уродов не волнует, за что люди воюют на Донбассе и как спасают Русский мир. "Фонтанке" просто надо перестать гадить в сторону добровольцев, ведь они и так уже достаточно наглумились над историей о "ЧВК Вагнера", где рождались герои. Если есть желание поучаствовать, предлагаю им собраться всем коллективом и пойти защищать интересы России на Донбассе или детей своих туда отправить», — цитирует слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, Евгений Пригожин абсолютно прав в своей оценке деятельности «Фонтанки». Политик добавил, что считает петербургского бизнесмена ключевым патриотом России.

«Он (Пригожин — Прим. ред.) как раз олицетворяет мнение людей, которые неравнодушны к Отечеству и готовы за него взять оружие», — сказал Федоров.

При этом парламентарий призвал разграничивать либералов и предателей России. Либерализм — это просто течение, а журналисты, порочащие честь наших бойцов, это предатели, уверен Федоров.

«Здесь мы имеем дело с работой на иностранные государства в их интересах. Как минимум, этих людей не должны пускать в информационное пространство России», — заключил Федоров.

Теги: добровольцы, евгений пригожин, чвк вагнера, конкорд, донбасс



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