26 Августа 2022
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Общество В России ДНР и ЛНР
(2004) | Фото: Накануне.ru

"Это образ русофобии". Михалков возразил решению преподавать в ЛДНР на украинском языке

Режиссер и актер Никита Михалков заявил, что преподавание на украинском языке в школах Донбасса станет катастрофой. По его словам, за последние годы украинский язык уже стал "образом русофобии", а потому он будет только "формулировать ненависть к России".

"Словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении – они для нас, для мира и для них самих являются формулированием ненависти к России. Если будут предметы преподаваться на украинском – это катастрофа", - пояснил Михалков на форуме педагогов Московской области "Образование Подмосковья".

Напомним, что ранее речь шла о преподавании российской школьной программы в ДНР и ЛНР, но на украинском языке. При этом на днях администрация Херсонской области сообщила, что обучение все же будет вестись на русском, однако украинский все еще останется в школьной программе, но как отдельный предмет.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что итог будет зависеть только от выбора людей.

Теги: Михалков, украинский язык, преподавание, школа



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