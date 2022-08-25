Екатеринбургский депутат Холодарев заразился COVID-19 после двух недель в СИЗО

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Холодарев вышел из СИЗО с положительным тестом на COVID-19. Об этом он сообщил в открытом письме начальнику управления МВД России по Екатеринбургу полковнику полиции Игорю Озерову (имеется в редакции Накануне.RU). В нем депутат отметил профессионализм сотрудников спецприемника, однако выразил обеспокоенность теми, кто все еще находится в СИЗО.

"После выхода я почти сразу сдал тест на COVID-19 и вечером получил положительный результат. Перед этим за несколько дней в журнале фельдшера зафиксировал все симптомы, которые уже дважды до этого испытывал (вчера добавилась полная потеря обоняния). Аналогичные симптомы по моим подсчетам, примерно у 75% обитателей приемника", - рассказал Холодарев.

Он отметил, что между камерами, как и предполагается, нет никакой изоляции, и, к сожалению, никакой вентиляции. Таким образом табличка "Карантин" появилась сначала на одной камере, потом на другой, а через время и вовсе пропала, поскольку кашель и чихание слышались отовсюду. Более того, за день все находящиеся в СИЗО так или иначе контактируют друг с другом, поскольку арестованные и сотрудники ежедневно находятся в узком коридоре во время общего обхода прогулки.

Из медицинской помощи, по словам депутата, только измерение температуры в 08.00. Во время ареста ему на весь спецприемник предоставили только две маски, в то время пока у сотрудников их и вовсе нет. При этом среди арестованных есть люди сильно старше 60, которые находятся в особой зоне риска.

"Я понимаю, что спецприемник — это особый, режимный объект. И что регламент его работы сегодня не предполагает особой медицинской помощи. Но мы сегодня находимся в особых условиях - в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 и у нас нет возможности ждать и осмыслять эту ситуацию еще несколько лет, нет, как говорит президент и вместе с ним губернатор, времени на раскачку. Поэтому я обращаюсь к руководству УВД с этим открытым обращением и просьбой немедленно обратить внимание на эпидемию коронавируса в спецприемнике. На кону жизни десятков людей. И даже если они переболеют в средней форме, обойдется без смертей, то последствия болезни, перенесенной без помощи медиков, будут серьезными и преследовать их еще много лет, вряд ли это можно назвать гуманным наказанием", - заявил Холодарев.

Он попросил главу управления допустить в спецприемник медиков для тестирования и оказания помощи больным, обеспечить всех заболевших и потенциально больных необходимыми медикаментами, а также "в том числе для изыскания дополнительных средств", обсудить ситуацию с кризисным штабом мэрии Екатеринбурга. Холодарев заверил, что готов вместе с другими депутатами помочь руководству УМВД и поддержать их обращение к главе города Алексею Орлову.

Напомним, что в начале августа парламентарию вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ – "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций". По некоторым данным, причиной стал его старый пост в социальной сети с фильмом "Он вам не Димон". Депутату дали 14 суток ареста.