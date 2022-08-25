25 Августа 2022
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Лесной пожар (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Спасатели остановили огонь от пожаров в Нижегородской области

В МЧС сообщили о предотвращении распространения огня от лесных пожаров в Нижегородской области. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, очаги задымления все еще сохраняются, однако угрозы населенным пунктам нет. пожар на 6,5 тыс. га локализован, а ситуация стабилизирована. Куренков также добавил, что огонь замкнули в кольце. Тушением по кромке пожаров занимается около 700 человек и 150 единиц техники.

Работа с задымленными участками также ведется. Задействованы силы авиации.

Напомним, что вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов, мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в деревню Деулино в Рязанской области, где также бушуют пожары. Перед этим они совершили облет пострадавшей от огня территории на вертолете. Планируется, что чиновники посетят и Нижегородскую область и Марий Эл, где обстановка с пожарами также крайне сложная.

Теги: Нижегородская область, пожар, лес, огонь



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