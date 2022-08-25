Защита Ройзмана может отказаться от обжалования решения суда

Адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов заявил, что пока не решено, будет ли защита обжаловать решение Верх-Исетского суда. Напомним, что сегодня екатеринбургский суд избрал экс-главе города меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако некоторые жесткие ограничения, на которых настаивало следствие, все же проигнорировал.

"Не стану говорить, будем обжаловать или нет, так как ходатайство удовлетворено частично. Суд прислушался к позиции защиты. Ранее было озвучено требование не покидать пределы жилплощади с 00.00 до 23.59. Суд отказал в удовлетворении в этой части", - цитирует адвоката Интерфакс.

Он также добавил, что судья прислушалась к доводам стороны защиты. Таким образом Ройзману разрешено выходить из дома, хотя и запрещено посещать массовые мероприятия. Глава благотворительного фонда также не будет столь строго ограничен в общении, хотя и не сможет пользоваться интернетом до 29 августа.

Несмотря на то, что по решению Ройзмана должны были выпустить сразу из зала суда, по завершению процесса его сразу отвезли в отдел полиции № 7, откуда он уже сможет отправиться домой.