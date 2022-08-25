Новый транспортный коллапс с 1 сентября? Чего ждать петербуржцам осенью

Санкт-Петербург, по всей видимости, ожидает новый транспортный коллапс. Ровно через неделю школьники и студенты начнут активно использовать общественный транспорт, в том числе – и наземный, чтобы добираться до мест обучения. Помимо того, у многих петербуржцев подходят к концу отпуска, что также увеличит пассажиропоток в метро и «лазурных» автобусах.

В начале апреля в Санкт-Петербурге стартовала так называемая транспортная реформа. На первом этапе ее проведения жителей города ждали незначительные изменения – 864 новых автобуса начали курсировать по улицам города, появился пересадочный тариф «60 минут», который вызвал шквал критики из-за того, что не работал. Помимо того, были отменены зонные тарифы, чтобы жители удаленных районов не переплачивали за проезд. Особых изменений петербуржцы не успели заметить, поскольку студенты и школьники ушли на каникулы с началом июня, а рабочие – в плановые отпуска.

Проведение второго этапа транспортной реформы началось в июне. Во время его реализации были изменены привычные маршруты. Петербуржцы начали массово жаловаться на удлинившиеся маршруты и увеличившееся время ожидания общественного транспорта. Помимо того, некоторым жителям города, чтобы добраться до пункта назначения пришлось использоваться несколько видов транспорта вместо одного, как это было раньше.

Реализация третьего этапа транспортной реформы началась 15 июля. Самым главным изменением стала отмена маршрутных такси. Из-за этого в городе на регулярной основе начали фиксироваться транспортные коллапсы – жители отдаленных районов города не могли попасть в метро из-за увеличившегося пассажиропотока. Проблемы фиксировались и в центральном районе города – станция метро «Чернышевская» перестала справляться с объемом пассажиров. Возмущенные петербуржцы до сих пор требуют вернуть маршрутки, однако в Смольном не хотят их слушать.

На сегодняшний день жители Петербурга сходятся во мнении, что транспортная реформа принесли лишь неудобства. Многие урбанисты и эксперты заявили, что программа «сырая» и нуждается в доработке.

Однако главные «сюрпризы» ожидают петербуржцев через неделю – когда школьники и студенты выйдут с каникул и начнут использовать общественный транспорт, чтобы добраться до мест учебы. Помимо того, у многих горожан подходят к концу отпуска, что тоже увеличит количество пассажиров.

Сегодня СМИ сообщили, что Комтранс вновь усиливает маршруты общественного транспорта из-за катастрофической ситуации, сложившейся в сфере общественного транспорта после старта транспортной реформы. Жители города возмущены, что чиновники начали реагировать на проблемы только сейчас, когда всего через несколько дней пассажиропоток в метро и автобусах увеличится в несколько раз.

В Смольном признали, что Комитет по транспорту не справляется с пассажиропотоком при наличии НМТО. Это также свидетельствует о некачественном внедрении государственной программы, основная цель которой сводится к улучшению качества передвижения по городу.

Исходя из вышеприведенной информации можно сделать вывод, что Санкт-Петербург с началом сентября ожидает очередной транспортный коллапс. Подобных проблем можно было бы избежать, если бы в Смольном прислушались к проблемам жителей города раньше и вышли с ними на диалог.