25 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Общество Украина
энергетика электричество лэп (2009) | Фото: Накануне.ru

Запорожская АЭС сегодня дважды полностью отключалась от энергосистемы Украины

Запорожская АЭС сегодня дважды полностью отключалась от энергосистемы Украины, заявили в концерне Энергоатом, управляющем украинскими атомными электростанциями.

Энергоатом связывает отключения с пожарами на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая расположена рядом с ЗАЭС. "Дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская", - говорится в сообщении концерна.

Три другие линии были повреждены ранее.

"В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети – впервые в истории станции", - заявили в ведомстве. Украинская сторона обвиняет в этой ситуации ВС РФ.

Сама станция при этом не отключалась от энергоснабжения – у нее есть собственная ЛЭП.

"Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети", - добавили в Энергоатоме.

Теги: запорожская аэс, энергоатом, отключение



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