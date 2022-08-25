Запорожская АЭС сегодня дважды полностью отключалась от энергосистемы Украины

Запорожская АЭС сегодня дважды полностью отключалась от энергосистемы Украины, заявили в концерне Энергоатом, управляющем украинскими атомными электростанциями.

Энергоатом связывает отключения с пожарами на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая расположена рядом с ЗАЭС. "Дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская", - говорится в сообщении концерна.

Три другие линии были повреждены ранее.

"В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети – впервые в истории станции", - заявили в ведомстве. Украинская сторона обвиняет в этой ситуации ВС РФ.

Сама станция при этом не отключалась от энергоснабжения – у нее есть собственная ЛЭП.

"Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети", - добавили в Энергоатоме.