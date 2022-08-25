В Екатеринбурге жители микрорайона не могут прикрепиться к новой поликлинике: нет мест

Свердловского губернатора Евгения Куйвашева и министра здравоохранения региона Андрея Карлова попросили разобраться в ситуации с оказанием первичной медико-санитарной помощи в Октябрьском районе Екатеринбурга.

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Как говорится в обращении в адрес властей (есть в распоряжении Накануне.RU), с 1993 года жители микрорайона Пневмостроймашина были прикреплены к 2 поликлиническому участку ЦГКБ №1, который располагался в новом задании по улице Буторина, 3А. По данным авторов обращения, в 2006 году в здании этой поликлиники была организована частная клиника и все приписанное по территориальному принципу население (около 20 тысяч человек) автоматически передали на обслуживание данной частной структуре.

"За последние 15 лет мы лишились кабинета физиотерапии, дневного стационара хирургического и неврологического профиля, кабинета ЛФК, приема врачей-специалистов. Пройти обследование УЗИ, МРТ нет возможности. Периодически в расписании возникают часы приемов специалистов, почти все врачи-специалисты совместители, и этих часов крайне недостаточно, записаться невозможно. Частная клиника не заинтересована в полноценном обслуживании граждан. У них другие задачи – оказание платных услуг и получение прибыли", - отмечают авторы.

По их данным, в 2022 году произошло "окончательное выживание" прикрепленного населения за пределы территориальной поликлиники: все поликлинические участки были переведены в микрорайон Синие камни в здание по адресу улица Байкальская, 38.

"Данное здание не соответствует санитарным нормам для поликлинического отделения, нет вентиляции, лифтов, оборудования для маломобильных граждан. Кроме того, указанное здание имеет ограниченную транспортную доступность (один рейсовый автобус), которая дополнительно осложняется строительством моста у "Калины", и в ближайшие пять лет эта проблема решена быть не может", - говорится в обращении.

Люди много лет ждали открытия новой поликлиники ЦГКБ №1 на улице Декабристов, 15 и были уверены, что население микрорайона прикрепят к ней.

"Массового перевода населения на обслуживание в новую поликлинику не произошло, многие жители не раз самостоятельно обращались с заявлением о прикреплении и получали отказ в связи с тем, что поликлиника переполнена, так как загрузка поликлиник определяется нормативами и ее нельзя превышать по закону", - утверждают авторы.

Они просят губернатора и министра вмешаться в ситуацию и решить вопрос с оказанием медпомощи населению. О реакции свердловских властей на данное обращение пока неизвестно.