Южноуральские депутаты одобрили создание "зеленого пояса" вокруг Челябинска

Депутаты Законодательного собрания региона на заседании одобрили проект создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

В зеленый пояс областного центра войдут территории Челябинского, Копейского городских округов, Красноармейского и Сосновского районов, а также особо охраняемые природные территории (Челябинский городской, Каштакский, Ужовский боры), земли лесного фонда Красноармейского, Долгодеревенского, Кременкульского, Смолинского, Еткульского лесничеств. Его площадь составит 31 тыс. 750 га.

На этих землях будет запрещены вырубка и строительство за исключением отдельных инфраструктурных, рекреационных и социальных объектов. В частности, разрешено создание объектов здравоохранения, образования, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Статус зеленого пояса как зоны с особыми условиями использования будет в течение 180 дней подтвержден посредством внесения сведений о его границах в Единый государственный реестр недвижимости.