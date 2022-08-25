Суд ограничил в действиях Ройзмана, обвиняемого в дискредитации ВС РФ

Верх-Исетский суд избрал для Евгения Ройзмана меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября текущего года.

Уголовное дело по ч.1 ст. 280.3 было возбуждено из-за ролика Ройзмана на YouTube, в котором некие зрители усмотрели подрыв доверия к президенту и российской армии.

Следствие настаивало на запрете определенных действий для экс-мэра Екатеринбурга, и чтобы время, которое ему предоставлялось на прогулку, ограничивалось всего минутой. Так, покидать свой дом Ройзману можно только с 23.59 до 00.00. Следствие считает, что в противном случае бывший мэр может скрыться за границей.

Также следствие выступало за запрет на использование мобильной связи и интернета (за исключением общения со следователями, адвокатом и родственниками), запрет на посещение публичных мест и массовых мероприятий, запрет на общение без письменного разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, с любыми лицами.

По итогу суд удовлетворил требования следствия частично. Так столь строгий "комендантский час" суд не счел равносильным тяжести преступления. Экс-мэра отпустили на свободу прямо из зала суда.

Напомним, в среду дома и в офисе бывшего мэра весь день продолжались обыски. Позже его задержали на 48 часов и увезли на допрос в Главное следственное управление МВД по Свердловской области.