Россияне не очень-то верят в успехи правительства Мишустина в экономике - опрос

Россияне не испытывают оптимизма по поводу работы правительства в деле улучшения экономической ситуации. 42% соотечественников считают, что в ближайшие шесть месяцев экономическая ситуация в стране не изменится. При этом 26% считают, что положение ухудшится, и только 24% верят в позитивные изменения, это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примечательно, что в текущей международно-политической ситуации россияне видят перспективы. Так, 47% респондентов полагают, что в ближайшие полгода правительству удастся добиться улучшений в международной политике. 15% полагают, что ситуация ухудшится. Будет так, как сейчас – полагает 31%.