Отопление в Екатеринбурге будут включать с 15 сентября: начнут с детсадов и школ

Запуск системы отопления Екатеринбурга начнется в середине сентября. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании по подготовке уральской столицы к осенне-зимнему периоду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, о ходе выполнения запланированных работ отчитались четыре района: Ленинский, Железнодорожный, Верх-Исетский и Академический. Как отметил заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко, с 15 сентября начинается запуск системы отопления.

В первую очередь, как и всегда, будут подключены детские сады, школы и больницы. Отдельно Гейко поручил руководителям районных администраций взять на личный контроль работы по устранению всех выявленных повреждений на инженерных сетях и получение паспортов готовности всех объектов.

Напомним, что в начале августа готовность Свердловской области к отопительному сезону составляла 75%.