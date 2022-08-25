25 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Политика В России Москва
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Совет Госдумы обратился к ООН и МАГАТЭ из-за Запорожской АЭС

В Москве состоялось внеочередное заседание Совета Госдумы.

Его члены призвали ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС, говорится в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Ранее политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале высказался о срочном визите кортежа президента России Владимира Путина в Кремль, который состоялся вечером 24 августа.

"Украинские паблики в трепете все сообщают, что якобы Путин приехал в Кремль, и это значит, что будут приняты какие-то важные решения, ждут ударов по центру Киева. Подскажем. Украина будет объявлена террористическим государством", - написал Марков.

Теги: Совет Госдумы, Запорожская АЭС



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