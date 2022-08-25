25 Августа 2022
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мертвые кедры, рядом с рекой Ольховка (2018) | Фото: Пресс-служба заповедника Денежкин Камень

В поселке Усть-Юган проведено патрулирование из-за жалоб югорчан на "варварский" сбор шишек

Нефтеюганским управлением Природнадзора Югры на регулярной основе осуществляется систематическое патрулирование – охрана лесов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В связи с участившимися обращениями граждан о возможных нарушениях лесного законодательства при сборе кедрового ореха 24 августа 2022 проведено патрулирование в районе поселка Усть-Юган совместно с представителями ОМВД России по Нефтеюганскому району.

В ходе выездного мероприятия вручены памятки по соблюдению законодательства при сборе дикоросов, проведены беседы с 11 гражданами. Сотрудники ОМВД в рамках своих полномочий осуществляли проверку документов, практически все граждане являлись мигрантами. В связи с установленным на территории округа особым пожароопасным сезоном были приняты меры по пресечению нахождения физических лиц на территории лесного фонда.

Природнадзор Югры призывает граждан к сознательности при сборе шишек и не использовать механические средства чтобы не повреждать кору деревьев.

Дополнительно сообщаем, что сотрудниками Нефтеюганского управления совместно с представителями ОМВД России по Нефтеюганскому району и "Пограничное братство" и жителем поселка Усть-Юган направившем обращение сегодня запланирован выезд для продолжения проведения мероприятий по охране леса в период сезон сбора дикоросов.

Напоминаем, что на территории Югры продолжает действовать особый противопожарный режим и, соответственно, запрет на посещение лесов еще не снят!

Теги: шишки, кедр, патрулирование



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