Туроператоры назвали регионы России, куда покупают путёвки по кешбэку

Первые путевки по новому этапу кешбэка россияне купили в Кавказские Минеральные Воды, Сочи и Крым, рассказали РИА Новости представители отрасли.

"Если подвести итоги и сравнить со вчерашним началом дня, за 12 часов в три раза выросли продажи. Так бывает в первые дни старта программы, когда накапливается отложенный спрос", - сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По словам Ромашкина, первая заявка у них была забронирована в 00.05 в санаторий в Кисловодске. Среди востребованных направлений лидеры прежние – Краснодарский край, на который приходится 40%, Кавминводы (20%) и Крым (10%), уточнил он. У "Интуриста" первая заявка по акции с кешбэком пришлась на 00.14.

"Двое туристов поедут отдыхать в октябре в отель "Ялта-Интурист" на 10 ночей. У нас в топе пока три направления – Крым, Сочи и Анапа", - отметили в пресс-службе организации.

У Fun&Sun первый тур – в Сочи – приобрели в 00.20.

"Раскупают Сочи, Калининград, Северный Кавказ, Шерегеш, Кавминводы, Камчатку", - сообщили в компании.

Осенний этап кешбэка стартовал 25 августа.