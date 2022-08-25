25 Августа 2022
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Политика За рубежом
Владимир Путин Карин Кнайсль (2018) | Фото:© APA/ROLAND SCHLAGER

Экс-глава МИД Австрии опубликовала пародию на картину Серова с Путиным и "ходоками" ЕС

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выложила в Twitter изображение "по мотивам" картины Владимира Серова "Ходоки у Ленина", на котором вместо вождя революции - президент России, а вместо ходоков - делегация ЕС.

Подпись на русском языке гласит: "Февраль 2023 года. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС".

"И однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров", — написала Кнайсль в посте.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии заявила, что дряхлеющая и тупеющая Европа теряет свое влияние и значение, уступая место Азии.

20 мая Кнайсль покинула совет директоров "Роснефти", в котором занимала должность независимого директора. Washington Post сообщила, что Кнайсль покинула Австрию из-за угроз в свой адрес.

Теги: кнайсль, ходоки у ленина, путин, дипломаты ес



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