300 млн гривен сына Януковича Генпрокуратура Украины передала в ВСУ

Генпрокуратура Украины передала ВСУ более 300 млн гривен ($8,1 млн), принадлежавших "Всеукраинскому банку развития". Владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.

По данным пресс-службы офиса Генпрокурора Украины, "работники банка пытались скрыть происхождение наличных средств этой кредитной организации". В надзорном ведомстве считают, что банк помогал отмывать деньги, полученные преступным путем.

"Суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время 304 миллиона гривен зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины", - сообщили в пресс-службе.