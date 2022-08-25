25 Августа 2022
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Экономика Украина
Янукович (2014) | Фото:

300 млн гривен сына Януковича Генпрокуратура Украины передала в ВСУ

Генпрокуратура Украины передала ВСУ более 300 млн гривен ($8,1 млн), принадлежавших "Всеукраинскому банку развития". Владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.

По данным пресс-службы офиса Генпрокурора Украины, "работники банка пытались скрыть происхождение наличных средств этой кредитной организации". В надзорном ведомстве считают, что банк помогал отмывать деньги, полученные преступным путем.

"Суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время 304 миллиона гривен зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины", - сообщили в пресс-службе.

Теги: виктор янукович, банк, всу, генпрокуратура украины



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