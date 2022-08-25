В Тюмени на памятниках погибшим в годы войны появится QR-код

Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов совершил объезд памятников труженикам тыла и воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Он побывал в селах Мальково, Чикча и деревне Есаулова Тюменского района. Отметил, что все памятники, которые он посмотрел, чистые и ухоженные. Также Геннадий Иванов сообщил, что в общественно-патриотического движения есть задумка сделать на каждом памятнике погибшим в годы войны QR-код. С его помощью люди смогут узнавать информацию о бойцах.

"На памятниках высечены фамилии и, в большинстве своем, инициалы. Когда их устанавливали, еще знали всех, а теперь уже спроси, кто такой — не скажут. У нас задумка — на каждом памятнике погибшим в годы войны сделать QR-код. Камеру навел, и там вся информация: имя, где родился, где служил, где погиб, какие награды получил. Заносить информацию будет молодежь, старшеклассники, студенты", - сообщил сопредседатель гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.