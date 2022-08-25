В Челябинской области будут судить участников ОПГ, которые незаконно ввезли в Россию 15 тысяч мигрантов

В Челябинской области будут судить участников преступного сообщества за организацию незаконной миграции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, жители региона за деньги предоставляли иностранным гражданам миграционные услуги. Преступное сообщество состояло из четырех подразделений, каждое из которых выполняло свои функции. В результате в Россию незаконно прибыло не менее 15 тыс. мигрантов.

Обвинение предъявлено пятерым руководителям и шестерым участникам криминальной организации.