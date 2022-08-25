25 Августа 2022
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депутатское слушание по тарифам на транспорте, Ройзман (2014) | Фото: Накануне.RU

Следствие просит оставить Ройзману 1 минуту свободы в день

В Екатеринбурге избирают меру пресечения бывшему главе города Евгению Ройзману, обвиняемому в дискредитации ВС РФ. Решение выносят сегодня в Верх-Исетском районном суде уральской столицы.

Как передает корреспондент Накануне.RU из суда, на процесс пришло настолько много горожан и СМИ, что большинство просто не вместились в зал, в том числе и журналисты. Для них была организовала видеотрансляция на втором этаже.

Перед началом заседания Ройзмана вывели под конвоем. Сам он сказал только "спасибо, что пришли". Следствие просило сделать процесс закрытым, однако Ройзман был против, заявив, что ему "нечего скрывать".

Адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов также попросил приобщить характеристики от следующих людей: писателя Дмитрия Быкова* (внесен в реестр иноагентов), музыкантов Юрия Шевчука, Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, писателя Бориса Акунина и Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова. Ходатайство о приобщении документов было удовлетворено.

Следствие настаивало на запрете определенных действий для экс-мэра Екатеринбурга, однако время, которое ему предоставляется на прогулку, ограничивается всего минутой. Так, покидать свой дом Ройзману можно только с 23.59 до 00.00. Следствие считает, что в противном случае бывший мэр может скрыться за границей. Также мера пресечения подразумевает запрет на использование мобильной связи и интернета (за исключением общения со следователями, адвокатом и родственниками), запрет на посещение публичных мест и массовых мероприятий, запрет на общение без письменного разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, с любыми лицами.

задержание Ройзмана(2022)|Фото: Накануне.RU

Во время обысков у Ройзмана были изъяты телефон, ежедневники и флешки. При этом экс-мэр отказался давать показания и подписывать протокол об обыске.

Суд опросил свидетелей, которые подтвердили, что усмотрели в видео Ройзмана на YouTube подрыв доверия к президенту и российской армии. Однако кем именно являются эти свидетели - неизвестно.

В те небольшие отрывки времени, когда Ройзману давали слово, тот успел возразить на условия следствия, заявив, что "даже в СИЗО у него было больше свободы". Он также отметил, что следователь "не понимает, за скольких людей он отвечает" и что мера пресечения "буквально лишит помощи до 100 людей в неделю".

Адвокат добавил, что Ройзман проживает не один и несет ответственность за своих двух детей. Однако невозможность возить их на секции и различные мероприятия нарушат, в первую очередь, права его семьи.

задержание Ройзмана(2022)|Фото: Накануне.RU

После этого судья ушла в совещательную комнату. Оглашение решения состоится сегодня в 19.00 по уральскому времени.

Как сообщало Накануне.RU, Евгению Ройзману вменяют статью 280.3 Уголовного кодекса России. В среду дома и в офисе бывшего мэра весь день продолжались обыски. Позже его задержали на 48 часов и увезли на допрос в Главное следственное управление МВД по Свердловской области.

Юрист Ройзмана Юлия Федотова ранее предполагала, что арестовывать его не будут, потому что часть 1 статьи 280.3 этого не предусматривает. Изначально в столичном Главке МВД сообщали, что экс-мэра доставят в Москву для проведения следственных действий. Однако затем стало известно, что меру пресечения для него все-таки изберут в Екатеринбурге.

Теги: Ройзман, суд, заседание, мера пречечения, Екатеринбург



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