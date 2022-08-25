25 Августа 2022
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море корабль порт (2018) | Фото: Накануне.ru

В Эстонии опасаются взрывов из-за долгого хранения в портах российских удобрений

Представители эстонских портов Мууга и Силламяэ заявили, что опасаются самопроизвольной детонации удобрений из России, которые застряли в Эстонии из-за санкций.

Как сообщает ERR, в порту Мууга находится около 12 тысяч тонн удобрений, содержащих взрывоопасную аммиачную селитру. Несколько тысяч тонн удобрений также хранится на складах Силламяэ.

Представители эстонских ведомств обсуждали данную проблему, однако юридически приемлемое решение, как вывезти опасные грузы из портов, до сих пор не найдено.

Уточняется, что объемы аммиакосодержащих российских удобрений превышают в 4,4 раза объемы аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута в 2020 году, пишут "Известия".

Глава технического отдела Управления по защите прав потребителей и техническому надзору заверила, что удобрения не представляют угрозы, поскольку соблюдаются все необходимые условия хранения.

Теги: эстония, удобрения, детонация



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