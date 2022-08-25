Шлеменко и Илич показали одинаковый вес перед боем в Екатеринбурге

Известный российский боец Александр "Шторм" Шлеменко и его соперник из Сербии Александр "Джокер" Илич прошли официальное взвешивание перед турниром RCC 12, который уже завтра пройдет в Екатеринбурге.

Напомним, бойцы возглавят предстоящее шоу, а со-главным событием турнира станет поединок президента Академии единоборств РМК Ивана Штыркова и его оппонента Насрудина Насрудинова.

Как сообщили Накануне.RU в компании Russian Cagefighting Championship, в итоге все четверо уложились в лимиты своей весовой категории и поединкам ничего не угрожает. Штырков показал на весах 93,4 кг, его соперник потянул на 93,35 кг. В свою очередь, Шлеменко и Илич показали одинаковый вес – 84,15 кг.

Турнир RCC 12 состоится 26 августа на пятитысячной арене КРК "Уралец". А в декабре Александра Шлеменко ждет новый бой в Екатеринбурге – соперником "Шторма" станет еще одна звезда российского ММА Магомед "Лысый Хищник" Исмаилов.