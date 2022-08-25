В Челябинской области участникам спецоперации будут выплачивать по 150 тысяч рублей

Жители Челябинской области, которые проходят военную службу в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец", получат дополнительную поддержку в виде единовременной выплаты в размере 150 тысяч рублей. Законопроект, разработанный по поручению губернатора Алексея Текслера, сегодня приняли депутаты Законодательного собрания региона.

Губернатор Алексей Текслер ранее отмечал, что власти региона должны поддержать военнослужащих, участвующих в спецоперации, и их семьи. "Прямо сейчас российская армия вместе с ополчением Донбасса сражаются за свободу и жизнь наших соотечественников, за безопасность и будущее нашей Родины. Важно поддержать наших военных, которые мужественно отдают свой воинский долг! Сегодня социальная защита их и их семей – одна из важнейших задач государства", - подчеркнул он.

Новую меру поддержки получат граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в именных батальонах, формируемых в Челябинской области для последующего участия в проведении специальной военной операции.

"Законопроектом предусматривается установить с 1 июля 2022 года дополнительную меру социальной поддержки гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец", которые формируются в Челябинской области для последующего участия в проведения в специальной военной операции. Единовременную выплату предлагается установить в размере 150 тыс. рублей и осуществлять после завершения периода боевого слаживания", - рассказала министр общественной безопасности региона Светлана Костина.

Выплата будет производиться из областного бюджета. Депутаты поддержали инициативу губернатора.

"Единовременная выплата добровольцам из батальонов "Южный Урал" и "Южноуралец", принявшим решение после окончания боевого слаживания участвовать в специальной военной операции на Украине, окажет им дополнительную весомую поддержку. Считаем необходимым и правильным поддержать представленный губернатором законопроект", - сообщил председатель областного парламента Александр Лазарев.

Напомним, в июле в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера были введены дополнительные меры социальной поддержки участников специальной военной операции. Единовременную выплату могут получить жители региона, заключившие контракты с Минобороны РФ для службы в южноуральских батальонах. Сумма рассчитывается исходя из 2 тыс. рублей в сутки за период со дня заключения контракта и по день завершения периода проведения боевого слаживания.