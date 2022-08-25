В Ухте введен режим ЧС из-за лесных пожаров рядом с городом

25 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия СЗФО
Ухта-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

В Ухте введен режим ЧС из-за лесных пожаров рядом с городом

В 100-тысячной Ухте в Республике Коми введен режим ЧС из-за лесного пожара рядом с городом.

"Возле города действует лесной пожар. Горение интенсивное с большим количеством дыма. Борьба с огнём затруднена жаркой погодой, отсутствием осадков и большим количеством горючего материала. Пожар развивается на бывшем торфяном болоте, искусственно осушенном в конце прошлого столетия", - говорится в сообщении правительства республики.

Сейчас на месте работают лесопожарный центр, местные лесничие и добровольцы. "В течение дня ожидается передислокация парашютистов – пожарных с других районов Республики Коми в количестве 38 человек. С Красноярского края планируется прибытие 50 специалистов, которые будут задействованы на тушении пожаров возле города", - добавили в правительстве.

На месте ЧС работает вертолет Ми-8, лесопожарный трактор и тяжелая техника, в том числе предоставленная местными предприятиями – "Газпром трансгаз Ухта" и "Транснефть-Север".

"Угроз населённым пунктам и объектам экономики нет. Для защиты гражданских построек и линии газопровода привлечены силы МЧС в достаточном количестве", - добавили в республиканском правительстве.

Теги: ухта, режим чс, лесной пожар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети