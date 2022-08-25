В Ухте введен режим ЧС из-за лесных пожаров рядом с городом

В 100-тысячной Ухте в Республике Коми введен режим ЧС из-за лесного пожара рядом с городом.

"Возле города действует лесной пожар. Горение интенсивное с большим количеством дыма. Борьба с огнём затруднена жаркой погодой, отсутствием осадков и большим количеством горючего материала. Пожар развивается на бывшем торфяном болоте, искусственно осушенном в конце прошлого столетия", - говорится в сообщении правительства республики.

Сейчас на месте работают лесопожарный центр, местные лесничие и добровольцы. "В течение дня ожидается передислокация парашютистов – пожарных с других районов Республики Коми в количестве 38 человек. С Красноярского края планируется прибытие 50 специалистов, которые будут задействованы на тушении пожаров возле города", - добавили в правительстве.

На месте ЧС работает вертолет Ми-8, лесопожарный трактор и тяжелая техника, в том числе предоставленная местными предприятиями – "Газпром трансгаз Ухта" и "Транснефть-Север".

"Угроз населённым пунктам и объектам экономики нет. Для защиты гражданских построек и линии газопровода привлечены силы МЧС в достаточном количестве", - добавили в республиканском правительстве.