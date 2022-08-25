Херсон, Мелитополь и Энергодар обесточены
Короткое замыкание в сети после обстрелов со стороны украинских войск стало причиной обесточивания в Запорожской области, сообщили власти Мелитополя.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в Telegram-канале, что электричество отключено по всему Мелитополю.
На Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области сработали системы безопасности, было произведено переподключение.
Также сообщается, что обесточены Херсон и некоторые населенные пункты Херсонской области. Причины выясняются, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Также в Херсоне отключилось водоснабжение. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.