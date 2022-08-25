Херсон, Мелитополь и Энергодар обесточены

Короткое замыкание в сети после обстрелов со стороны украинских войск стало причиной обесточивания в Запорожской области, сообщили власти Мелитополя.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в Telegram-канале, что электричество отключено по всему Мелитополю.

На Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области сработали системы безопасности, было произведено переподключение.

Также сообщается, что обесточены Херсон и некоторые населенные пункты Херсонской области. Причины выясняются, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Также в Херсоне отключилось водоснабжение. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.