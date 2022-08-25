Анатолий Литовченко назначен руководителем управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Руководителем управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям назначен Анатолий Литовченко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

С октября 2021 года Анатолий Литовченко был временно исполняющим обязанности руководителя.

Анатолий Литовченко пять раз избирался главой Увельского района. В 2016 году был избран депутатом Госдумы по Коркинскому одномандатному округу. В 2021 году в выборах не участвовал.