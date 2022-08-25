25 Августа 2022
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Общество Санкт-Петербург
экспресс-тест на коронавирус (2022) | Фото: Накануне.RU

Петербург продолжает устанавливать рекорды по количеству заразившихся коронавирусом

В России установлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Петербург среди других городов продолжает занимать лидирующие позиции по количеству новых пациентов. Обгоняет Северную столицу лишь Москва. Это в очередной раз наглядно демонстрирует, что Смольный не справляется с борьбой с опасным заболеванием.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал статистику на утро 25 августа. За минувшие сутки по всей стране выявили 43 919 заболевших. Из них 4 423 в Петербурге – это на 17 человек больше, чем днем ранее. В Северной столице госпитализация потребовалась 222 людям. Скончались от опасного заболевания 19 петербуржцев.

коронавирус, петербург, лп(2022)|Фото:https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/ скрин

Накануне СМИ сообщали, что сейчас коронавирус стал все чаще поражать детей. Это вызывает серьезные опасения, поскольку через всего через несколько дней начнется новый учебный год, в результате чего количество учеников и студентов в местах массового скопления людей и в общественном транспорте резко увеличится. Это может обернуться очередной эпидемией для Петербурга, как это произошло годом ранее, когда большинство предприятий пришлось закрыть.

Примечательно, что о новой вспышке заболеваемости было известно заранее, однако коллективный иммунитет упал до критических значений. Причиной такого развития событий стал отказ от первичной и повторной вакцинации. Многие петербуржцы ошибочно полагают, что коронавирусная инфекция отступила и больше не несет опасности.

Соответствующее мнение бытует среди жителей Санкт-Петербурга из-за отсутствия эффективной информационной кампании о необходимости вакцинации, которую Смольный не смог провести. Помимо того, в городе отсутствует обязательный масочный режим, а губернатор Александр Беглов лишь раздает рекомендации по ношению масок, которые петербуржцы не намерены соблюдать.

Теги: коронавирусная инфекция, статистика, северная столица, смольный, александр беглов



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