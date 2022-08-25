Петербург продолжает устанавливать рекорды по количеству заразившихся коронавирусом

В России установлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Петербург среди других городов продолжает занимать лидирующие позиции по количеству новых пациентов. Обгоняет Северную столицу лишь Москва. Это в очередной раз наглядно демонстрирует, что Смольный не справляется с борьбой с опасным заболеванием.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал статистику на утро 25 августа. За минувшие сутки по всей стране выявили 43 919 заболевших. Из них 4 423 в Петербурге – это на 17 человек больше, чем днем ранее. В Северной столице госпитализация потребовалась 222 людям. Скончались от опасного заболевания 19 петербуржцев.

Накануне СМИ сообщали, что сейчас коронавирус стал все чаще поражать детей. Это вызывает серьезные опасения, поскольку через всего через несколько дней начнется новый учебный год, в результате чего количество учеников и студентов в местах массового скопления людей и в общественном транспорте резко увеличится. Это может обернуться очередной эпидемией для Петербурга, как это произошло годом ранее, когда большинство предприятий пришлось закрыть.

Примечательно, что о новой вспышке заболеваемости было известно заранее, однако коллективный иммунитет упал до критических значений. Причиной такого развития событий стал отказ от первичной и повторной вакцинации. Многие петербуржцы ошибочно полагают, что коронавирусная инфекция отступила и больше не несет опасности.

Соответствующее мнение бытует среди жителей Санкт-Петербурга из-за отсутствия эффективной информационной кампании о необходимости вакцинации, которую Смольный не смог провести. Помимо того, в городе отсутствует обязательный масочный режим, а губернатор Александр Беглов лишь раздает рекомендации по ношению масок, которые петербуржцы не намерены соблюдать.