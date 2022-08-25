В магазине Екатеринбурга разбойник ударил охранника шилом в живот

Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на магазин в Екатеринбурге. Один из злоумышленников ударил охранника шилом.

Читайте также: На Уралмаше мужчина с двумя молотками сильно избил случайного прохожего

Как сообщили Накануне.RU в УМВД уральской столицы, двое молодых людей похитили упаковку подгузников из сетевого магазина на улице Павла Шаманова. Это заметил охранник торговой точки и попытался остановить воров. Тогда один из них выхватил шило и ударил им бдительного сотрудника прямо в живот. Сразу после этого похитители скрылись.

Повреждения, нанесенные охраннику, не стали серьезными, госпитализация ему не понадобилась. Очень скоро полицейские установили личности магазинных воров: оказалось, что ранее они неоднократно попадали в поле зрения системы наблюдения, используемой частной охранной организацией в данной сети супермаркетов. Сведения, полученные от специалистов охранной фирмы, помогли в кратчайшие сроки найти дерзких подозреваемых.

Молодые люди были задержаны в Первоуральске буквально через пару часов. Они даже не успели избавиться от памперсов – похищенное было изъято у них при досмотре. Выяснилось, что обоим задержанным по 21 году, один из них проживает в Екатеринбурге, второй – в Первоуральске. Оба не судимы, но привлекались к административной ответственности за мелкое хищение и употребление наркотиков.

Сейчас сыщики расследуют уголовное дело по статье "Разбой". Налетчикам грозит до 10 лет лишения свободы. Молодые люди помещены под стражу, а полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям.