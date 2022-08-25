25 Августа 2022
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Экономика В России
Коллаж, газ, газопровод, нефть, рубли, золото (2022) | Фото: Накануне.RU

Назло завистникам растут нефтегазовые доходы – Путин

Президент России Владимир Путин заявил о росте доходов российского бюджета, в том числе несырьевых доходов.

На встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым Путин сказал: "Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета идёт нужными темпами. Растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже. По-моему, на 24% за последнее время. Всё это говорит о стабилизации экономических показателей, во всяком случае, на данный момент времени".

Теги: доходы, бюджет, владимир путин



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