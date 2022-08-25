Телефон подозреваемой в убийстве Дугиной находится за пределами РФ, - РИА Новости

Сотовый телефон Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, по-прежнему находится за границей, сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства убедился в этом, позвонив на мобильный.

Отмечается, что при вызове номера Вовк автоинформатор сообщает на английском языке, что абонент не может принять звонок.

Ранее сообщалось, что Наталья Вовк по казахскому паспорту на имя Юлии Зайко арендовала гараж в Москве. Он был расположен недалеко от дома, где жила Дугина.

Напомним, Вовк, по данным ФСБ, после совершения убийства выехала в Эстонию. Позднее венский отель Ibis Wien Hauptbahnhof подтвердил информацию о том, что в одном из номеров останавливалась женщина, похожая на Вовк. Сообщалось, что гражданка Украины, подозреваемая в убийстве Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи РФ.