Глава МАГАТЭ о поездке на Запорожскую АЭС: "Мы очень близки к достижению соглашения"

Глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил после встречи с президентом Франции, что соглашение о визите миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может быть заключено уже в самое ближайшее время.

"Мы очень, очень близки к достижению соглашения о доступе к Запорожской атомной электростанции, Киев и Москва согласны с тем, что нам нужно отправиться в Запорожье в течение нескольких дней", - заявил Гросси.

Сегодня же министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с французским коллегой Себастяном Лекорню ситуацию с Запорожской АЭС. Как сообщили в пресс-службе МО РФ, Шойгу высказал позицию, что действия украинских военных способны нарушить безопасное функционирование станции.

Главы ведомств отметили важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщила, что Россия дала принципиальное согласие на посещение экспертной миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС.