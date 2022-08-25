На помощь Донбассу из Югры отправилась третья группа врачей

На помощь Донбассу из Югры отправилась третья группа врачей, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Они будут работать в Макеевке. Рейс организован в сотрудничестве Минобороны РФ, губернатора Югры, правительства округа и регионального отделения партии "Единая Россия" в рамках соглашения, заключенного между регионом и администрацией Макеевки.

Накануне вечером в Сургут прибыл борт Минобороны. На борту находились 22 человека, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.

Среди них — жители Макеевки и военнослужащие народной милиции ДНР, получившие ранения. 17 человек направлены в Сургутский травматологический центр. Еще пять — в Центр сердечно-сосудистой хирургии Сургутского кардиологического диспансера.

"Правительство округа и губернатор Югры Наталья Комарова в числе первых регионов поддержали проект по включению системы здравоохранения Югры в оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям Донецкой Народной Республики. Медицинские учреждения и команды специалистов готовы к приему пациентов. Мы обеспечим полный курс лечения пациентов до полного их выздоровления. В настоящее время в больницах ДНР многие виды медицинской помощи недоступны, и для людей лечение в медучреждениях Югры является единственным шансом на выздоровление и полноценную жизнь в дальнейшем", — сообщил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.