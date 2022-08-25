Подоляка: Пакет военной помощи от США свидетельствует о проблемах ВСУ

Беспрецедентный пакет военной помощи Украине от США в размере 3 млрд долларов свидетельствует о больших проблемах ВСУ. Об этом заявил военный обозреватель Юрий Подоляка.

"Пакет военной помощи США сам по себе очень примечателен и показывает, насколько сильна деградация ВСУ на сегодняшний момент. И, по мнению американского политического руководства, будет только нарастать", - говорит Подоляка, анализируя структуру пакета.

По данным Bloomberg, США предоставят Киеву шесть норвежских передвижных зенитно-ракетных комплексов Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS).

"Почему шесть? Это полный батарейный комплект ЗРК, созданного на базе американских ракет класса воздух-воздух условно ближнего и среднего радиуса действия, который ВСУ будет предоставлен впервые. Цифра шесть говорит о том, что это просто испытания. Американцы поставляют батарейный комплект, который они собираются испытать в реальных боевых действиях против своего главного противника. И это единственная система вооружения. Все остальное - или боеприпасы, или снаряжение, которое должно обслуживать другие системы вооружения", - рассказал эксперт.

Также США передадут 245 тысяч боеприпасов 155-мм калибра и 65 тысяч снарядов 120-мм калибра. Но в ВСУ признают, что не хватает снарядов для советских артиллерийских орудий, которые без них становятся бесполезными. И США понимают, что основная тяжесть артиллерийской поддержки ВСУ кладется на западные системы вооружений. Поэтому США вынуждены поставлять больше не оружия, а снарядов.

Кроме того, в структуре военной помощи беспилотники Puma и системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE. Это свидетельствует о том, что по беспилотникам у ВСУ уже нет преимущества, которое было вначале конфликта. А вот российская армия, напротив, заметно усилилась беспилотниками.

Сейчас военную помощь Украине оказывают только США, Британия и Польша. Они и будут вынуждены в дальнейшем нести на себе это бремя, причем должны будут только наращивать его, чтобы ВСУ успешно сопротивлялись. Это важная дипломатическая победа России, считает Подоляка.

Интересно, что некоторые вооружения из нового пакета американской военной помощи Украина получит лишь через несколько лет, заявил накануне заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол. Только на заключение контрактов и отправку оружия уйдут месяцы.

"До того как они прибудут на Украину, в ряде случаев пройдет один, два или три года", - сказал он.

Как признал главный военный спикер украинского режима Алексей Арестович, западные журналисты говорят ему, что сами не понимают, почему США не передают дальнобойные РСЗО HIMARS, которых требует Зеленский и которые, по его мнению, могут переломить ход конфликта в пользу Киева.

На днях советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Западе наблюдается "дефицит глобального лидерства, политической воли и оружия".