25 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

В свердловском оперштабе заявили о возможном возвращении масок

Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отреагировал на призыв Роспотребнадзора как можно скорее вернуться к ношению масок.
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Напомним, ранее свердловские санврачи потребовали вернуть в регионе масочный режим. По словам замглавы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелики Пономаревой, подъем заболеваемости ковидом произошел еще со второй декады июля.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперштабе по профилактике COVID-19, сейчас прорабатываются различные варианты реагирования на подъем заболеваемости – в том числе, возврат масочного режима, а также отдельных мер, связанных с образовательным процессом. Там подчеркнули, что все решения будут приниматься исходя из объективной обстановки и с учетом различных факторов.

"В массе своей на текущем этапе люди переносят заболевание легко и лечатся дома. Свердловчан призывают помнить, что дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько серьезно люди относятся к своему здоровью, в том числе к профилактике и ревакцинации", - добавили в оперштабе.

Напомним, что несколько поликлиник Екатеринбурга уже перестали пускать горожан без средств индивидуальной защиты.

Теги: маски, оперштаб, заболеваемость, здоровье



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Ранее 25.08.2022 12:19 Мск Свердловский Роспотребнадзор советует вернуть масочный режим, или будут ограничения


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