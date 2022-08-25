В свердловском оперштабе заявили о возможном возвращении масок

Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отреагировал на призыв Роспотребнадзора как можно скорее вернуться к ношению масок.

Напомним, ранее свердловские санврачи потребовали вернуть в регионе масочный режим. По словам замглавы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелики Пономаревой, подъем заболеваемости ковидом произошел еще со второй декады июля.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперштабе по профилактике COVID-19, сейчас прорабатываются различные варианты реагирования на подъем заболеваемости – в том числе, возврат масочного режима, а также отдельных мер, связанных с образовательным процессом. Там подчеркнули, что все решения будут приниматься исходя из объективной обстановки и с учетом различных факторов.

"В массе своей на текущем этапе люди переносят заболевание легко и лечатся дома. Свердловчан призывают помнить, что дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько серьезно люди относятся к своему здоровью, в том числе к профилактике и ревакцинации", - добавили в оперштабе.

Напомним, что несколько поликлиник Екатеринбурга уже перестали пускать горожан без средств индивидуальной защиты.