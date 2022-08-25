"Уралкалий" установил 30 спортплощадок в детских садах Березников и Соликамска

В рамках проекта "Уралкалий" — будущим чемпионам" в 2021 и 2022 годах в дошкольных образовательных учреждениях Березников и Соликамска были установлены 30 многофункциональных спортивных площадок. На эти цели компания выделила более 13 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия".

Современные конструкции спортобъектов отвечают всем стандартам и требованиям безопасности. Они имеют травмобезопасное резиновое покрытие, баскетбольные стойки, съемные футбольные ворота, стойки для волейбольных сеток, разметку для игр.

"Уралкалий" также подарил детским садам спортинвентарь для проведения физкультурных занятий.

Заместитель начальника управления по взаимодействию с органами власти "Уралкалий" Эдуард Аветисян отметил, что создание комфортных условий для жителей регионов присутствия компании является одним из главных приоритетов "Уралкалия".

"Компания активно поддерживает спортивные проекты в Березниках и Соликамске, направленные на формирование здорового образа жизни. Установка универсальных спортплощадок — вклад "Уралкалия" в развитие детей дошкольного возраста", - сообщил он.