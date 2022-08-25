25 Августа 2022
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Экономика
пшеница, зерно, кубань, сельское хозяйство (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ещё три сухогруза с зерном покинули украинские порты

Ещё три сухогруза с зерном покинули сегодня украинские порты в рамках международной инициативы по вывозу продовольствия с Украины.

По данным Минобороны Турции, одно судно вышло из порта Южный, два других – из Одессы, пишет "Интерфакс". При этом в министерстве не уточнили пункты назначения судов и какое именно зерно они перевозят.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации сообщил о том, что из 34 судов с продовольствием, вывезенным с Украины в рамках продуктовой сделки, лишь одно направилось в Африку, в то время как западные страны требовали вывозить зерно для предотвращения голода именно в бедных странах.

Теги: Зерно, Украина



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