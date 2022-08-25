Эшелон с резервистами ВСУ уничтожен "Искандером" в Днепропетровской области

В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также ведомство сообщило об ударе ВС РФ по украинскому аэродрому в Миргороде. В результате поражены пять боевых самолетов, уничтожены до 30 националистов.

Кроме того, нанесен удар по военному аэродрому Днепр, там уничтожены три украинских самолета.