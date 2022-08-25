25 Августа 2022
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флаг, Испания (2012) | Фото:zastavki.com

Посол Украины раскритиковал Испанию за отсутствие военной помощи

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что Киев не удовлетворен военной помощью от Испании. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции по случаю годовщины незалежности и полугода военной операции России, сообщает испанская ABC.
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Последняя поставка испанского вооружения на Украину была еще в начале мая, отметил киевский посол. Также он призвал отменить визы для россиян и покинуть российский рынок всем испанским компаниям, которые, как он считает, "финансируют войну".

В апреле Испания отправила Украине 200 тонн боеприпасов и 20 БТР, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе визита в Киев. Но затем поддержка Украины почти сошла на нет. В начале августа стало известно, что Испания не будет отправлять Украине обещанные танки Leopard. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что танки находятся в нерабочем состоянии, так как они не эксплуатировались уже много лет.

"Мы не можем их давать, потому что они представляют опасность для людей", - сказала она, пообещав подумать, как еще можно помочь Киеву.

На днях на страницах Newsweek вышел материал о том, что Украина потеряла одного из самых верных союзников в Европе - Испанию. Аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса считает, что Испания овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Мадрид теряет веру в Киев и не хочет брать на себя лишних обязательств и лишних трат.

Возможно, специальная пресс-конференция Погорельцева была рассчитана на то, чтобы "расшевелить" власти Испании в вопросе поставок оружия Украине.

Теги: Украина, Испания, оружие



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