Шойгу обсудил с французским коллегой ситуацию на Запорожской АЭС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с французским коллегой Себастяном Лекорню ситуацию с Запорожской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе МО РФ, Шойгу высказал позицию, что действия украинских военных способны нарушить безопасное функционирование станции.

Главы ведомств отметили важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщила, что Россия дала принципиальное согласие на посещение экспертной миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС.