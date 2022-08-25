25 Августа 2022
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Общество В России Воронежская область
Очередь за билетами на футбол. (2022) | Фото: Telegram-канал Shot

В Воронеже на 30-градусном пекле выстроились огромные очереди за билетами на матч "Факела" и "Спартака"

В Воронеже люди стоят в огромных очередях у местного стадиона с целью купить билеты на предстоящий матч "Факела" со столичным "Спартаком".

Ситуация осложняется работой всего двух касс на стадионе, а также 30-градусной жарой. Судя по видео с прилегающих к стадиону улиц, у граждан начинают сдавать нервы. Например, в какой-то момент болельщики попытались самостоятельно открыть ролл-ставню на еще одной кассе.

Очереди образовались из-за решения руководства местного клуба продавать билеты только в кассах – так, по мнению администрации, можно избежать перекупок с целью спекуляции. Также продают не больше двух билетов в одни руки.

Telegram-каналы отмечают, что перекупщики все равно пытаются нажиться: предлагают людям за деньги постоять в очереди и купить для них билет, потом эти билеты перепродаются в разы дороже в сети.

Теги: воронеж, очереди, факел-спартак, билеты, матч, футбол, стадион



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