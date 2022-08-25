На Южном Урале прокуратура потребовала от главы города отремонтировать школу

Прокуратура потребовала от главы Троицка Александра Виноградова отремонтировать школу №9.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в спортивном зале, буфете, на лестничном марше образовательного учреждения потолочное покрытие и стены имеют следы протекания, напольное покрытие в спортивном зале с признаками разрушения.

Кроме того, разрушается фасад здания и навес над входной группой. Это создает угрозу жизни и здоровья детей и сотрудников школы.