25 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале прокуратура потребовала от главы города отремонтировать школу

Прокуратура потребовала от главы Троицка Александра Виноградова отремонтировать школу №9.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в спортивном зале, буфете, на лестничном марше образовательного учреждения потолочное покрытие и стены имеют следы протекания, напольное покрытие в спортивном зале с признаками разрушения.

Кроме того, разрушается фасад здания и навес над входной группой. Это создает угрозу жизни и здоровья детей и сотрудников школы.

Теги: школа, ремонт, прокуратура,



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