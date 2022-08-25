Суд в Москве признал недействительной продажу журнала Forbes в 2018 году

Московский арбитраж признал недействительной сделку по продаже в 2018 году журнала Forbes (российская версия). Тогда компания Александра Федотова продала издание Магомеду Мусаеву.

Истцом выступила управляющая одной из компаний Федотова, она объяснила свое недовольство тем, что журнал был продан "ниже рыночной стоимости". Номинальная стоимость акций АО "АС Рус Медиа" (издатель журнала – прим. ред.) составляла почти 69 млн руб., однако сумма сделки, как указано в тексте судебного определения, составила 500 тыс. руб.

В Forbes удивлены решению суда: он не учел, что новый владелец взял на себя погашение немаленьких долгов компании: задолженность превышала 360 млн руб., и это было отражено в договоре купли-продажи. Представитель издания отметил, что "Мусаев из своих личных средств и средств компании погасил все долги перед сотрудниками и подрядчиками и вывел компанию в прибыль по итогам 2021 года".

Нынешний владелец Forbes намерен оспорить решение суда, пишет РБК.