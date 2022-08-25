25 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Студенты УрГЭУ (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловский Роспотребнадзор советует вернуть масочный режим, или будут ограничения

Свердловские санврачи требуют немедленно вернуть в регионе масочный режим. Об этом заявила заместитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.
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По ее словам, подъем заболеваемости ковидом произошел на Среднем Урале еще со второй декады июля.

"Вот уже седьмую неделю мы наблюдаем рост заболеваемости, причем в большинстве муниципальных образований Свердловской области. На прошлой неделе было зарегистрировано более 4,5 тысяч случаев. Показатель заболеваемости составляет 110 на 100 тысяч населения. На следующей неделе у нас появятся дополнительные эпидемиологические риски, связанные с началом нового учебного года", - рассказала Пономарева.

Она добавила, что в связи с ростом заболеваемости и перечисленными рисками управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует ввести масочный режим в регионе в местах массового пребывания людей, в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях.

"Если мы не будем соблюдать те противоэпидемические меры, о которых я сказала, то будем вынуждены возвращать все те меры, которые были. И графики приема в школу, и кабинетную систему, и ограничение доступа родителей в школу", - заключила Анжелика Пономарева.

Ранее стало известно, что Уральский федеральный университет рассматривает вариант возвращения covid-ограничений, в том числе ношение масок, уже к середине сентября.

Теги: Роспотребнадзор, маски, ограничения, Свердловская область



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