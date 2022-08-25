Свердловский Роспотребнадзор советует вернуть масочный режим, или будут ограничения

Свердловские санврачи требуют немедленно вернуть в регионе масочный режим. Об этом заявила заместитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

По ее словам, подъем заболеваемости ковидом произошел на Среднем Урале еще со второй декады июля.

"Вот уже седьмую неделю мы наблюдаем рост заболеваемости, причем в большинстве муниципальных образований Свердловской области. На прошлой неделе было зарегистрировано более 4,5 тысяч случаев. Показатель заболеваемости составляет 110 на 100 тысяч населения. На следующей неделе у нас появятся дополнительные эпидемиологические риски, связанные с началом нового учебного года", - рассказала Пономарева.

Она добавила, что в связи с ростом заболеваемости и перечисленными рисками управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует ввести масочный режим в регионе в местах массового пребывания людей, в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях.

"Если мы не будем соблюдать те противоэпидемические меры, о которых я сказала, то будем вынуждены возвращать все те меры, которые были. И графики приема в школу, и кабинетную систему, и ограничение доступа родителей в школу", - заключила Анжелика Пономарева.

Ранее стало известно, что Уральский федеральный университет рассматривает вариант возвращения covid-ограничений, в том числе ношение масок, уже к середине сентября.