В больницах Томской области возвращают "коронавирусные" ограничения

В больницах Томской области вводят ограничения из-за коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Начиная с августа 2022 г., на территории Томской области отмечается рост заболеваемости COVID-19 с еженедельным приростом от 27 до 70%. Это произошло из-за интенсивного нарастания в циркуляции доли более контагиозного нового подтипа омикрон-штамма ВА4/ВА5.

Для исключения и снижения риска заражения COVID-19 в медицинских организациях введён масочный режим как для сотрудников, так и для пациентов (последним также запрещено временно уходить из стационара).