25 Августа 2022
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авиабилеты посадочный талон (2019) | Фото: Pexels

Росавиация выделит "Уральским авиалиниям" почти 303 млн на возврат денег пассажирам

"Уральские авиалинии" попали в список авиаперевозчиков, которым будет выделена субсидия на возврат денежных средств пассажирам за неиспользованные из-за санкций билеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Компании выделят 302,8 млн рублей.

"Победителями отбора определено 19 авиакомпаний. Им будет оказана господдержка в сумме 2,5 млрд рублей с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в сообщении.

Прием заявок осуществлялся с 26 июля по 16 августа. Помимо "Уральских авиалиний" субсидию также получат "Аэрофлот", "Победа", Azur Air и Red Wings.

Планируется, что перевозчики получат средства после заключения соответствующего договора - в конце августа-начале сентября 2022 года.

Теги: росавиация, билет, компенсация, уральские авиалинии



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