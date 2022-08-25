25 Августа 2022
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турбина для электростанции, Siemens (2017) | Фото: Siemens

В Канаде на ремонте нет ни одной турбины с компрессорной станции "Портовая" – "Газпром"

В настоящее время ни одна из турбин компрессорной станции "Портовая" не находится на ремонте в Канаде, заявили в "Газпроме".

Так в компании прокомментировали намерение Канады вернуть Германии еще пять турбин, предназначенных для "Газпрома".

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Германии будут возвращены после ремонта все шесть газовых турбин (одна уже в Германии). По ее словам, Оттава сделает это по просьбе Берлина.

Ранее в "Газпроме" заявляли, что в скором времени потребуется ремонт и профилактическое обслуживание всех агрегатов станции "Портовая" в Ленобласти (через нее качается газ по газопроводу "Северный поток").

Сейчас одна турбина после ремонта уже прибыла в Германию, Германия готова передать ее России, но "Газпром" отказывается забрать двигатель, поскольку опасается действия санкций.

Теги: канада, газпром, турбина, германия



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